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Депутат «Слуги народа» заявила, что Порошенко готовит госпереворот в 2019 году

, 16:27 Фото 16

Нардеп президентской партии Лиза Богуцкая сообщила в личной переписке, что именно поэтому Арсена Авакова оставили на посту главы МВД.

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Фото, видео : Str / www.globallookpress.com, Twitter @ryabtchuk_roman

Тема:
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Бывший президент Украины и лидер парламентской партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко готовит государственный переворот в стране до конца 2019 года.

Об этом в личной переписке сообщила депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая. Ее сфотографировали на заседании Рады, когда она писала кому-то личное сообщение. Снимки были опубликованы в социальных сетях.

Strana.ua

Нардеп партии Зеленского отмечает, что именно поэтому новый украинский лидер предложил оставить на посту главу МВД Арсена Авакова.

«Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пишет Богуцкая.

Ранее депутаты «Слуги народа» в Верховной раде выразили готовность поддержать предложение Владимира Зеленского о сохранении Авакова в кресле министра внутренних дел.

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