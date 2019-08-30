Актер Том Влашиха, сыгравший в «Игре престолов», был замечен около Эрмитажа

В Петербург прибыл актер Том Влашиха, сыгравший «Безликого» Якена Хгара в культовом сериале «Игра престолов». Артист уже успел побывать на Дворцовой площади и сфотографироваться около Зимнего дворца. Снимок Том опубликовал в своем Instagram-аккаунте, чем вызвал особенный восторг у русскоязычной публики.
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Поклонники оставили множество лестных комментариев Тому.
«Что ж, могу позавидовать тем, кто прогуливался по Дворцовой в этот момент»;
«Пожалуйста, петербуржцы, расцелуйте его от нас»;
«Том!!! Так здорово, что вы приехали в Россию!!!», — написали фолловеры.
Том Влашиха станет ведущим Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, который пройдет 31 августа. Его соведущей будет Оксана Федорова.
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