Актер Том Влашиха, сыгравший в «Игре престолов», был замечен около Эрмитажа

В Петербург прибыл актер Том Влашиха, сыгравший «Безликого» Якена Хгара в культовом сериале «Игра престолов». Артист уже успел побывать на Дворцовой площади и сфотографироваться около Зимнего дворца. Снимок Том опубликовал в своем Instagram-аккаунте, чем вызвал особенный восторг у русскоязычной публики.

«Добрый день», — подписал фото на фоне Эрмитажа Влашиха.

Instagram @tomwlaschiha

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Поклонники оставили множество лестных комментариев Тому.

«Что ж, могу позавидовать тем, кто прогуливался по Дворцовой в этот момент»;

«Пожалуйста, петербуржцы, расцелуйте его от нас»;

«Том!!! Так здорово, что вы приехали в Россию!!!», — написали фолловеры.

Том Влашиха станет ведущим Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, который пройдет 31 августа. Его соведущей будет Оксана Федорова.

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