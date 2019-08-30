Британский телеведущий Беар Гриллс оказался на грани смерти

Известный всему миру британский путешественник и ведущий шоу «Выжить любой ценой» Беар Гриллс едва не погиб от укуса пчелы, пишет The Sun.

45-летний Гриллс находился на съемках сериала о выживании «Остров сокровищ» на островах в отдаленной части Тихого океана. Укус насекомого поверг телезвезду в анафилактический шок.

Проблемы с пчелами у Гриллса наблюдались и ранее — опасная реакция на атаку насекомых была у него в 2016 году. К счастью, и в тот раз медики смогли помочь звезде.

В новом проекте «Остров сокровищ» 35 участников будут бороться за выживание. Победитель получит приз в 100 тысяч фунтов стерлингов — около восьми миллионов рублей.

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