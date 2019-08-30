  1. Пятый канал
  4. Британский телеведущий Беар Гриллс оказался на грани смерти

Британский телеведущий Беар Гриллс оказался на грани смерти

, 17:19 120

Известного британского путешественника едва не убил укус пчелы.

Фото : Anthony Devlin / www.globallookpress.com

Известный всему миру британский путешественник и ведущий шоу «Выжить любой ценой» Беар Гриллс едва не погиб от укуса пчелы, пишет The Sun.

45-летний Гриллс находился на съемках сериала о выживании «Остров сокровищ» на островах в отдаленной части Тихого океана. Укус насекомого поверг телезвезду в анафилактический шок.

Проблемы с пчелами у Гриллса наблюдались и ранее — опасная реакция на атаку насекомых была у него в 2016 году. К счастью, и в тот раз медики смогли помочь звезде.

В новом проекте «Остров сокровищ» 35 участников будут бороться за выживание. Победитель получит приз в 100 тысяч фунтов стерлингов — около восьми миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели американской автогонщицы, пытавшейся разогнать автомобиль до 996 километров в час.

Читайте также

+25° Днём +18°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

18:17
Видео: Брэд Питт на Венецианском кинофестивале рассказал о фильме «К звездам»
17:54
«Монолитное руководство»: Ким Чен Ын де-юре возглавил КНДР
17:44
Видео: Пожар на складе с полиэтиленом произошел в подмосковном Подольске
17:34
Эмили Ратаковски показала свое детское фото с котенком
17:26
Глава Петербурга попросил министра просвещения снизить бюрократическую нагрузку на учителей
17:19
Британский телеведущий Беар Гриллс оказался на грани смерти

Сейчас читают

«Ослепила!»: Рита Керн взбудоражила подписчиков своими аппетитными формами
Вдовий день: Роза Сябитова рассказала, что можно и нельзя делать 30 августа
На могиле Иосифа Кобзона в Москве установили гранитный памятник с бронзовой статуей

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги