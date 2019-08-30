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Любовь и секс: почему в паре страсть и желание начинают угасать

, 22:49 Видео 147

Специалисты выявили ряд причин, почему партнеры теряют интерес друг к другу в интимной сфере.

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Фото, видео : CHROMORANGE / Bilderbox, Roman Vondrous / www.globallookpress.com

Страсть между партнерами имеет свойство изменять амплитуду, ведь постоянно получать определенный уровень удовольствия практически невозможно. В таких случаях многие люди зачастую начинают корить прежде всего себя, копаясь в своих комплексах и воспоминаниях о предыдущем неудачном опыте в интимной жизни.

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Однако на проблему снижения либидо, как у женщин, так и у мужчин, стоит взглянуть с другого ракурса.

В первую очередь необходимо задуматься, достаточно ли вы инициативны. Возможно, партнеру попросту надоело самому постоянно начинать соблазнять вас. По мнению специалистов, порой полезно поменяться ролями. Также не стоит стесняться напоминать ему о своих предпочтениях, особенно в начале романа. Важно напоминать своему избраннику, что он всегда желанен, и демонстрировать это, как говорится, на деле.

Категорически противопоказано переживать в постели из-за мнимых или реальных изъянов своего тела. Особенно это свойственно представительницам прекрасного пола, которые беспокоятся, что ее избранник заметит новую морщинку на лице, лишний, по ее мнению, килограмм на талии, несвежий педикюр — список может быть бесконечным. Необходимо уяснить, что во время близости нервозность одного из партнеров может навредить конечному результату.

Боязнь неспособности удовлетворить партнера также негативно влияет на интимные отношения. Тело каждого человека уникально, и едва ли существуют универсальные подходы для доставления наслаждения, а потому познавать партнера можно только на практике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько секса нужно для счастья.

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