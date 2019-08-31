«Заикаться и плакать!»: Анна Старшенбаум вынуждена была посещать логопеда

Анна Старшенбаум — звезда сериала «Волшебник» — рассказала о подготовке к съемкам нового телепроекта «Дипломат», премьера которого состоится в сентябре 2019 года. 30-летней актрисе пришлось столкнуться с множеством препятствий на съемочной площадке — ей досталась весьма необычная роль.

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Сюжет кинокартины предполагал, что героиня Анны Старшенбаум будет заикаться. В связи с этим, актриса вынуждена была посещать специалиста по речевым нарушениям. Логопед рассказал артистке о видах заикания и о том, при каких обстоятельствах оно может проявляться.

«У меня есть присущая мне органика, и поэтому на съемках я отталкивалась от своей смелости и общего веселья. И этим я руководствовалась при выборе манеры заикания — в итоге ею стало „патологическое“ заикание. Оно может появляться внезапно и зависит от психологического состояния человека. А моя героиня — холерик, она все время нервничает, поэтому почти все время заикается », — поделилась артистка.

Помимо того, что героиня Анны Старшенбаум заикается, она еще и разговаривает на нескольких языках. Актриса утверждает, что это был колоссальный опыт в ее съемочной карьере.

« Когда я говорила на японском, заикаясь в манере моей героини, была сцена, когда я должна была еще и плакать! Заикаться, говорить на японском и плакать навзрыд. Команда просто умирала со смеха, монтируя этот момент» , — вспоминает Анна Старшенбаум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что племянница Анны Старшенбаум повеселилась в Турции после разрыва с любимым.