«Только не говорите маме!» Сын Кэтрин Зета-Джонс всерьез напугал родителей

Сын Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс 19-летний Дилан заставил родителей всерьез поволноваться. Во время каникул он отправился отдыхать с друзьями на остров Капри и решил прыгнуть в воду с огромного скалистого утеса. Молодой человек сделал это в запрещенном месте. Родители Дилана, возможно, не узнали бы о выходке парня, однако он не удержался и опубликовал видео прыжка в своем Instagram-аккаунте.

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А недавно Дилан снова удивил родителей и подписчиков своей любовью к экстремальным развлечениям. Молодой человек поделился видеороликом, на котором он прыгает с парашютом.

«Только не говорите моей мамочке!» — подписал видео Дилан.

«Мамочка уже все знает!» — написала Кэтрин Зета-Джонс.

У подписчиков захватило дух от увиденного, о чем они рассказали в комментариях.

«Ты смелый, я бы никогда не набрался смелости прыгнуть с самолета, хотя это выглядит так здорово!»

«Фантастика!»

«Безумный парень», — написали фолловеры.

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