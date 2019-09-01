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  4. Алена Бабенко поделилась редким фото с мужем-прыгуном с трамплина

Алена Бабенко поделилась редким фото с мужем-прыгуном с трамплина

, 9:28 Фото 249

Селфи актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : Instagram @alena_babenko_official

Российская актриса театра и кино Алена Бабенко поделилась с подписчиками в Instagram редким кадром с 50-летним супругом Эдуардом Субочем, спортсменом-лыжником.

Артистка сделала селфи с мужем в одном из московских парков. На снимке запечатлена семейная идиллия: Алена и Эдуард в браке восемь лет, а вместе — уже 11.

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Instagram @alena_babenko_official

Поклонники оценили совместное фото Алены Бабенко и в очередной раз признались ей в любви.

«Главное, никогда ни перед кем не рисуется. Не боится быть некрасивой, когда это требуется для роли. К нашему сожалению, не все такие»;

«Просто необыкновенная и как актриса, и как женщина. Обожаю всегда!»

«Очень красивая пара», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лаконичное фото Дарьи Мороз оценили поклонники. Фанаты прокомментировали сияющий вид бывшей жены Константина Богомолова.

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