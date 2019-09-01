«У страха глаза велики»: Швеция обложит банки налогом из-за «военной угрозы РФ»

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков якобы из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море. В министерстве финансов скандинавской страны пояснили, что бюджет страны нуждается в пополнении, чтобы компенсировать свои собственные возрастающие затраты на оборону.

По предварительным оценкам, к 2022 году налог для банков может принести Швеции около 508 миллионов долларов. Правительство намерено увеличить расходы на оборону с 1% до 1,5% ВВП к 2025 году. Причиной является «растущая угроз со стороны России». В свою очередь шведские военные эксперты твердят о «подготовке» России к большой войне.

По мнению политолога Юрия Светова, в Стокгольме не случайно вспомнили про мнимую российскую угрозу.

« Многие годы в Швеции была увлекательная игра: когда наступало время рассматривать оборонный бюджет, то начинали во всех местах всплывать российские подводные лодки. Теперь, похоже, что этот трюк не проходит, поэтому начались поиски новых методов », — приводит его слова RT.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что военное сотрудничество НАТО с Швецией и Финляндией расширяется.