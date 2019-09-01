  1. Пятый канал
  4. «У страха глаза велики»: Швеция обложит банки налогом из-за «военной угрозы РФ»

«У страха глаза велики»: Швеция обложит банки налогом из-за «военной угрозы РФ»

, 22:35 Видео 37

Таким образом власти скандинавской страны надеются покрыть собственные растущие расходы на оборону.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / © Klaus Nowottnick

Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков якобы из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море. В министерстве финансов скандинавской страны пояснили, что бюджет страны нуждается в пополнении, чтобы компенсировать свои собственные возрастающие затраты на оборону.

По предварительным оценкам, к 2022 году налог для банков может принести Швеции около 508 миллионов долларов. Правительство намерено увеличить расходы на оборону с 1% до 1,5% ВВП к 2025 году. Причиной является «растущая угроз со стороны России». В свою очередь шведские военные эксперты твердят о «подготовке» России к большой войне.

По мнению политолога Юрия Светова, в Стокгольме не случайно вспомнили про мнимую российскую угрозу.

«Многие годы в Швеции была увлекательная игра: когда наступало время рассматривать оборонный бюджет, то начинали во всех местах всплывать российские подводные лодки. Теперь, похоже, что этот трюк не проходит, поэтому начались поиски новых методов», — приводит его слова RT.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что военное сотрудничество НАТО с Швецией и Финляндией расширяется.

Читайте также

+18° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

23:56
«Спешу домой»: избранница экс-мужа Волочковой о том, как роман изменил ее жизнь
23:40
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
23:24
Видео: момент наезда Porsche на детей в Москве попал на камеры
23:10
«Молитесь за Абако»: пятибальный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
22:56
Дмитрий Тарасов «засветил» жену в исподнем с маской на волосах
22:35
«У страха глаза велики»: Швеция обложит банки налогом из-за «военной угрозы РФ»

Сейчас читают

«Та иди уже ты»: В сети появилось видео «изгнания» Зеленским Порошенко из Рады
«Спартак» открыл счет в эпической битве с «Зенитом». Но гол отменили — видео с трибун
Битва «Спартака» и «Зенита» завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги