«Спешу домой»: избранница экс-мужа Волочковой о том, как роман изменил ее жизнь

Телеведущая Елена Николаева впервые рассказала публике подробности своего романа с бизнесменом Игорем Вдовиным — бывшим супругом Анастасии Волочковой. По словам журналистки, в момент знакомства она не имела представления о том, что ее будущего возлюбленного что-то связывает с именитой балериной.

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Николаева и Вдовин познакомились на форуме, где оба читали лекции. По словам Елены, уже в тот момент в ее жизни «что-то изменилось», хотя она и знала Игоря только как бизнесмена. Впрочем, и Вдовин не знал, что общается со звездой телеэфира.

«Он не смотрит телевизор, а я в свою очередь никогда не интересовалась светской хроникой. Конечно, слышала имя балерины Анастасии Волочковой. Но информация о ее личной жизни меня как-то миновала», — цитирует Николаева сайт KP.RU.

При этом роман с бизнесменом для журналистки оказался поводом для существенных изменений в приоритетах. По словам женщины, Вдовин «захватывал ее красиво» и до сих пор продолжает исполнять все ее мечты. А она в свою очередь перестала ставить карьеру превыше личной жизни — теперь Николаева все свои планы подстраивает под возлюбленного и «каждый вечер спешит домой». Даже сократила количество командировок, потому что ложиться спать и подниматься утром без своего мужчины журналистке стало некомфортно.

Instagram @elenanika

Наладила теледива отношения и с дочкой Вдовина и Волочковой — Ариной. По словам ведущей, они часто все вместе ходят в кино и устраивают поздние завтраки по выходным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что избранница экс-супруга Волочковой рассказала, как начались их отношения.