«Пр-р-рическа»: Лиза Галкина решила стать личным парикмахером мамы

Поклонники семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина активно обмениваются в социальных сетях фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлены близнецы звездной пары — Лиза и Гарри. Очередной ролик, появившийся на фан-странице Лизы Галкиной в Instagram, умилил фанатов именитой семьи.

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На видео девочка предлагает Примадонне сделать новую прическу. При этом букву «р» Лиза выговаривает особенно старательно. Пугачева соглашается на смену стиля, однако против изменений во внешнем виде мамы оказывается Гарри. Мальчик утверждает, что хочет, чтобы мама была «красивой и так».

Завершив парикмахерскую работу, Лиза начинает препираться с братом о том, хорошо ли получилась прическа Аллы Борисовны. В комментариях поклонники Пугачевой и ее дочери неоднократно отметили обаяние маленькой девочки и ее очаровательную непосредственность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза и Гарри Галкины изобразили пушкинских героев на крыльце замка.