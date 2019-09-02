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  4. «Пр-р-рическа»: Лиза Галкина решила стать личным парикмахером мамы

«Пр-р-рическа»: Лиза Галкина решила стать личным парикмахером мамы

, 7:03 Видео 202

Поклонники звездной семьи в восторге от видео, где Лиза Галкина примеряет на себя профессию парикмахера.

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Фото, видео : Instagram @buzova86elizaveta_galkinaaa

Поклонники семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина активно обмениваются в социальных сетях фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлены близнецы звездной пары — Лиза и Гарри. Очередной ролик, появившийся на фан-странице Лизы Галкиной в Instagram, умилил фанатов именитой семьи.

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На видео девочка предлагает Примадонне сделать новую прическу. При этом букву «р» Лиза выговаривает особенно старательно. Пугачева соглашается на смену стиля, однако против изменений во внешнем виде мамы оказывается Гарри. Мальчик утверждает, что хочет, чтобы мама была «красивой и так».

Завершив парикмахерскую работу, Лиза начинает препираться с братом о том, хорошо ли получилась прическа Аллы Борисовны. В комментариях поклонники Пугачевой и ее дочери неоднократно отметили обаяние маленькой девочки и ее очаровательную непосредственность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза и Гарри Галкины изобразили пушкинских героев на крыльце замка.

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