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  4. Жириновский дал совет о наказании для Польши за позицию по Второй мировой

Жириновский дал совет о наказании для Польши за позицию по Второй мировой

, 11:44 Видео 70

По мнению лидера ЛДПР, Польшу следует указывать во всех учебниках как главного виновника войны.

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Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, /Новодережкин Антон

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский рассказал о способе наказания для Польши за ее позицию по Второй мировой войне, а также по роли в ней Советского Союза, сообщает URA.RU.

По мнению лидера либерал-демократов, во всех российских учебниках Польшу следует обозначить как главного виновника войны.

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках, что Польша — главный виновник начала Второй мировой войны», — заявил Владимир Жириновский.

Глава ЛДПР отметил, что именно Польша под предводительством Юзефа Пилсудского стояла в числе первых среди союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы.

Владимир Жириновский уверен, что именно Европа «вскормила Гитлера против СССР», а Польша была в числе тех, кто аплодировал лидеру фашистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Польше почтили память павших во Второй мировой войне.

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