Жириновский дал совет о наказании для Польши за позицию по Второй мировой

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский рассказал о способе наказания для Польши за ее позицию по Второй мировой войне, а также по роли в ней Советского Союза, сообщает URA.RU.

По мнению лидера либерал-демократов, во всех российских учебниках Польшу следует обозначить как главного виновника войны.

« Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках, что Польша — главный виновник начала Второй мировой войны », — заявил Владимир Жириновский.

Глава ЛДПР отметил, что именно Польша под предводительством Юзефа Пилсудского стояла в числе первых среди союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы.

Владимир Жириновский уверен, что именно Европа «вскормила Гитлера против СССР», а Польша была в числе тех, кто аплодировал лидеру фашистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Польше почтили память павших во Второй мировой войне.