Жириновский дал совет о наказании для Польши за позицию по Второй мировой

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский рассказал о способе наказания для Польши за ее позицию по Второй мировой войне, а также по роли в ней Советского Союза, сообщает URA.RU.
По мнению лидера либерал-демократов, во всех российских учебниках Польшу следует обозначить как главного виновника войны.
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Глава ЛДПР отметил, что именно Польша под предводительством Юзефа Пилсудского стояла в числе первых среди союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы.
Владимир Жириновский уверен, что именно Европа «вскормила Гитлера против СССР», а Польша была в числе тех, кто аплодировал лидеру фашистов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Польше почтили память павших во Второй мировой войне.