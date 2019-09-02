Судебные приставы позволили Анастасии Заворотнюк выезжать за пределы России

В начале августа 2019 года судебные приставы Тропарево-Никулинского района Москвы не получили от Анастасии Заворотнюк исполнительский сбор в размере 1,6 миллиона рублей и потребовали в суде ограничить актрису в праве выезда за границу до выплаты задолженности.

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Однако стало известно — производство по административному исковому заявлению УФССП России по Москве к Заворотнюк об установлении для должника временных ограничений на выезд из РФ прекращено в связи с отказом от иска.

Анастасия Заворотнюк взяла огромный кредит в размере 44 миллионов рублей семь лет назад. Артистка влезла в долги, чтобы приобрести участок земли в Подмосковье. В настоящее время звезда погасила задолженность перед банком, однако за время разбирательств у нее образовались долги по исполнительскому сбору. Тогда судебные приставы приняли решение лишить знаменитость права выезда за пределы России до полного погашения долговых обязательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасии Заворотнюк могут отказать в выезде за границу из-за долга в 1,6 миллиона рублей.