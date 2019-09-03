В Москве отреагировали на обвинения Польши в неполучении репараций из-за СССР

В Москве возмущены позицией Польши по поводу итогов Второй мировой войны и, в частности, заявлением польского министра обороны Мариуша Блащака, обвинившего Россию в том, что Германия не выплатила Варшаве репарации за нанесенный ущерб.

«Польша находилась под господством России, в связи с чем Россия и приняла такое решение. Польша не была суверенна в этом решении», — заявил он.

В 1953 году Польша и СССР подписали соглашение, согласно которому отказались от выплат со стороны Германии. На основании документа Берлин считает, что вопрос закрыт. В Варшаве же теперь утверждают, что соглашение было подписано под давлением Москвы и считают нелегитимным. Что, по мнению российских экспертов и политиков, по меньшей мере странно.

«Списывать политику польского государства на то, что якобы Польши как государства не было, — это проявление инфантилизма», — цитирует RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.

По его словам, решение принимали именно польские государственные деятели, они и несут за него ответственность. Шаповалов напомнил также, что Польша после войны получила принадлежавшие ранее Германии территории — Гданьск, Познань, Восточную Померанию и Силезию.

«Кроме того, необходимо помнить о том, что Советский Союз оказал колоссальную поддержку польскому государству и народу в период послевоенного восстановления», — добавил эксперт.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил о роли Польши в возникновении условий для начала Второй мировой.

«Когда в 1938 году происходило поглощение Чехословакии, Красная армия не могла пройти через Польшу — Польша ее не пропустила. Может, тогда вообще бы ничего не было? Тогда удалось бы остановить Гитлера», — заявил Джабаров.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намеревается выставить Германии счет за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Сейчас подсчетами занимается специальная комиссия.