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  4. Роджер Уотерс выступил в поддержку Ассанджа в Лондоне

Роджер Уотерс выступил в поддержку Ассанджа в Лондоне

, 7:56 Эфирная новость 15

Основатель группы «Пинк Флойд» принял участие в уличном концерте у здания МИД Великобритании.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа 44

Основатель группы «Пинк Флойд» поддержал Джулиана Ассанджа. Роджер Уотерс принял участие в уличном концерте, который прошел у здания Министерства внутренних дел Великобритании.

Музыкант пообщался с братом основателя сайта WikiLeaks, который недавно навещал его в тюрьме, и исполнил композицию «Хочу, чтобы ты был здесь». Уотерс напомнил собравшимся об ужасных условиях содержания Ассанджа, который 23 часа в сутки находится взаперти.

Джулиан Ассандж придал огласке секретные материалы о деятельности американского правительства. По предъявленным Минюстом США обвинениям ему грозит 175 лет тюрьмы. Последние восемь лет основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили политическое убежище. В апреле 2019 Ассанджа арестовала британская полиция, которая может экстрадировать его в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Симоньян резко ответила на «инфобомбу CNN» о связи Ассанджа с российскими СМИ.

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