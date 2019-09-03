Роджер Уотерс выступил в поддержку Ассанджа в Лондоне

Основатель группы «Пинк Флойд» поддержал Джулиана Ассанджа. Роджер Уотерс принял участие в уличном концерте, который прошел у здания Министерства внутренних дел Великобритании.

Музыкант пообщался с братом основателя сайта WikiLeaks, который недавно навещал его в тюрьме, и исполнил композицию «Хочу, чтобы ты был здесь». Уотерс напомнил собравшимся об ужасных условиях содержания Ассанджа, который 23 часа в сутки находится взаперти.

Джулиан Ассандж придал огласке секретные материалы о деятельности американского правительства. По предъявленным Минюстом США обвинениям ему грозит 175 лет тюрьмы. Последние восемь лет основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили политическое убежище. В апреле 2019 Ассанджа арестовала британская полиция, которая может экстрадировать его в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Симоньян резко ответила на «инфобомбу CNN» о связи Ассанджа с российскими СМИ.