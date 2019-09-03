  1. Пятый канал
  4. Российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе

Российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе

, 9:14 Эфирная новость 22

В частности, военные привезли портфели, тетради и альбомы в школу при старинном женском монастыре.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / © Britta Pedersen, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4310

Российский центр по примирению враждующих сторон обеспечил тысячи сирийских школьников наборами к началу учебного года. Одна из гуманитарных акций прошла в пригороде Дамаска. Военные привезли портфели, тетради и альбомы в школу при старинном женском монастыре. Монахини и воспитанницы оставались там даже, когда город находился в осаде боевиков.

«Даже в трудные времена мы знали, что дети всегда должны быть сытыми, а мы — голодными. Спасибо вам за помощь. Русские — вы одна душа с нами, одна вера, одно сердце», — заявила настоятельница Сайеднайского монастыря Матушка Февронья.

В школе при монастыре обучаются девочки, многие из которых после войны остались круглыми сиротами. В прошлом году для учебного заведения выстроили новый корпус на 800 мест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналисты со всего мира приезжают к беженцам из лагеря «Эр Рукбан», чтобы узнать всю правду.

Тема:
Война в Сирии 4310
2 сент
«Точный ответ террористам»: Госдеп прокомментировал атаку на Идлиб
1 сент
США нанесли авиаудар по Идлибу без предупреждения России и Турции
30 авг
Журналисты со всего мира приезжают к беженцам из лагеря «Эр Рукбан»
29 авг
Путин заявил Меркель о важности подготовки встречи «нормандской четверки»
29 авг
Сирийский город Алеппо постепенно приходит в себя после страшной войны
27 авг
После восьми лет оккупации военные Сирии освободили город Хан-Шейхун
26 авг
Врачам из РФ удалось сохранить ногу сирийскому мальчику, попавшему под обстрел в Дамаске
24 авг
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы
23 авг
Видео: Германия выдала РФ уроженца Чечни, которого обвиняют в пособничестве ИГ*
23 авг
Легендарную Пальмиру возродили в 3D-модели — видео

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

9:42
В Роскачестве предлагают запретить маркировки «био», «эко» и «фермерские»
9:37
Чиновницу, назвавшую «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна, отстранили
9:28
«Милота зашкаливает!» Пресняков признался в любви Подольской в ресторане
9:14
Российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе
9:10
Посольство РФ в Лондоне осудило Джонсона за слова о Второй мировой войне
8:57
В Мурманске стартовала финальная часть конкурса «Лидеры Севера»

Сейчас читают

Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы
«Она этого заслуживает»: Путин прокомментировал историю с оскорбившей тулунчан чиновницей
«Ему придется целовать в то самое место» — оппонент Ковтуна отреагировал на его выходку на ТВ

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги