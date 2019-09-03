Российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе

Российский центр по примирению враждующих сторон обеспечил тысячи сирийских школьников наборами к началу учебного года. Одна из гуманитарных акций прошла в пригороде Дамаска. Военные привезли портфели, тетради и альбомы в школу при старинном женском монастыре. Монахини и воспитанницы оставались там даже, когда город находился в осаде боевиков.

«Даже в трудные времена мы знали, что дети всегда должны быть сытыми, а мы — голодными. Спасибо вам за помощь. Русские — вы одна душа с нами, одна вера, одно сердце», — заявила настоятельница Сайеднайского монастыря Матушка Февронья.

В школе при монастыре обучаются девочки, многие из которых после войны остались круглыми сиротами. В прошлом году для учебного заведения выстроили новый корпус на 800 мест.

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