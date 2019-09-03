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  4. «Учителя унижали меня!»: Наталья Рудова о школьных годах

«Учителя унижали меня!»: Наталья Рудова о школьных годах

, 8:32 Фото 550

Актриса призналась — во время учебы она была «белой вороной».

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Фото, видео : Instagram @rudovanata

Наталья Рудова решила поздравить школьников и студентов с началом учебного года. Актриса пожелала ученикам терпения и удачи в Instagram, сопроводив трогательный пост милой фотографией самой себя в детстве. На снимке юная девочка Наташа позирует в клетчатом платье, белом кружевном воротничке и розовом банте. Малышка улыбается и выглядит абсолютно счастливой. Однако артистка призналась — в школе ей пришлось очень «несладко».

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«Я не любила школу, к сожалению, мне не достались хорошие учителя. Часто одни унижали меня, другие просто делали вид, что меня нет. Видимо это участь „белых ворон“», — поделилась знаменитость.

Instagram @rudovanata

По словам Натальи Рудовой, ученики не должны знать на «отлично» все предметы из программы. Важно, по мнению актрисы, выбрать свое направление и работать исключительно в этой области.

«Не нужно ничего зубрить, каждый из вас должен понять, что конкретно ему нужно и акцентировать на этих предметах. Потому что, если вы не гений, вы не можете знать, а главное понимать все на „пять“», — уверяет артистка.

Родителям школьников и студентов Наталья Рудова пожелала научиться слушать своих детей и обязательно их поддерживать. В комментариях к публикации десятки подписчиков актрисы оставили сообщения, в которых также признались — они терпеть не могли школу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что танец Натальи Рудовой в полотенце порадовал фанатов.

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