«Милота зашкаливает!» Пресняков признался в любви Подольской в ресторане

Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли свадьбу больше девяти лет назад и с тех пор практически не расстаются. Звездная пара продолжает испытывать такие же романтические чувства друг к другу, как и в начале знакомства. Музыкант решил поделиться фотографией в компании любимой женщины в Instagram. Исполнитель и его супруга позируют на снимке в дорогом ресторане с чудесным видом из окна.

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« Чувство, как на первом свидании! Очень люблю тебя, солнышко! » — подписал пост знаменитость.

Instagram @presnyakovvladimir

Поклонники звездной семейки пришли в восторг от красивого фото и трогательной подписи Владимира Преснякова. Фанаты стали хвалить и осыпать пару любимчиков комплиментами.

«Очень нравится ваша семья! Супер-семейка!»

«Красивая вы пара!»

«Какая же вы потрясающая пара, очень светлые оба красивые, своей любовью друг к другу вы несете людям свет и добро!»

«Милота зашкаливает», — написали фолловеры.

Однако в комментариях нашлись те, кому нет дела до романтики, когда на фото есть хоть малейший изъян.

«Все съели, стол с грязной посудой…» — заметил пользователь соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Натальи Подольской разочарованы ее дерзким образом.