«Это эгоистично!»: Алена Водонаева о рождении детей у пожилых родителей

Известие о рождении второго ребенка у 79-летнего Эммануила Виторгана и его 57-летней супруги Ирины потрясло сеть. Модель и блогер Алена Водонаева взялась прокомментировать новость. Об этом сообщает сайт 7дней.ru.
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По словам блогера, влияние на психическое здоровье детей, воспитанных в семье с пожилыми родителями еще не изучено специалистами, поэтому тренд на рождение детей суррогатными матерями Алена Водонаева считает небезопасным.
Экс-участница «Дома-2» полагает — пожилые люди должны согласовывать рождение малыша со своими взрослыми детьми. По факту, если с ними произойдет что-то плохое, вся ответственность за новорожденного ляжет на старших братьев и сестер.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева раскрыла пикантные подробности родов.