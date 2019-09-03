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  4. «Это эгоистично!»: Алена Водонаева о рождении детей у пожилых родителей

«Это эгоистично!»: Алена Водонаева о рождении детей у пожилых родителей

, 9:55 299

Модель, в частности, высказалась о появлении ребенка в семье 79-летнего Эммануила Виторгана.

Фото : Instagram @alenavodonaeva

Известие о рождении второго ребенка у 79-летнего Эммануила Виторгана и его 57-летней супруги Ирины потрясло сеть. Модель и блогер Алена Водонаева взялась прокомментировать новость. Об этом сообщает сайт 7дней.ru.

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«Мне это кажется безответственным. Ученые и врачи уже готовы сделать ребенка 80-летнему, но пока не научились обеспечивать таким папам и мамам бессмертие. Как бы ни были уверены в своем здоровье такие родители, это выглядит эгоистично по отношению к ребенку», — поделилась знаменитость.

По словам блогера, влияние на психическое здоровье детей, воспитанных в семье с пожилыми родителями еще не изучено специалистами, поэтому тренд на рождение детей суррогатными матерями Алена Водонаева считает небезопасным.

Экс-участница «Дома-2» полагает — пожилые люди должны согласовывать рождение малыша со своими взрослыми детьми. По факту, если с ними произойдет что-то плохое, вся ответственность за новорожденного ляжет на старших братьев и сестер.

«А хейтерам, которые уже „размазали“ Виторганов в Интернете, хочу сказать: несмотря на все „но“, появление на свет ребенка в любом случае праздник», — резюмировала модель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева раскрыла пикантные подробности родов.

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