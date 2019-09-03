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  4. «Милота!» Фанаты опубликовали трогательное видео Пугачевой с дочкой

«Милота!» Фанаты опубликовали трогательное видео Пугачевой с дочкой

, 10:15 Видео 356

Примадонна и Лиза Галкина продемонстрировали идеальные отношения матери и ребенка.

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Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaaa

В фанатском Instagram-аккаунте дочки Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лизы — появился очень милый ролик. На видео поп-дива и ее пятилетняя наследница оживленно беседуют. Две кокетки переговариваются, шепча что-то друг другу на ухо.

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«Мама — это когда важнее ничего в этой жизни нет, когда ее улыбка сгладит всю боль на душе и тоску. Мама — это главное, даже не слово, а статус. На весь мир готова сказать, как люблю тебя! Мама! Мамочка моя!» — подписана публикация.

Поклонники Аллы Борисовны и ее звездного семейства пришли в восторг от трогательного ролика и поспешили осыпать мать и дочку комплиментами в комментариях.

«Классные, прекрасные, девочки-подружки!»

«Очаровашки!»

«Какая милота!» — написали фолловеры.

70-летняя Алла Пугачева и ее 43-летний супруг Максим Галкин воспитывают двух пятилетних близнецов — Лизу и Гарри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева пошутила о своем возрасте.

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