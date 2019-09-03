Волочкова презентовала свою книгу в Москве в необычном платье

В Instagram появилась фотография Анастасии Волочковой с презентации ее автобиографии. Для делового мероприятия в Московском доме книги балерина выбрала достаточно откровенный наряд: изюминкой длинного розового платья стало глубокое декольте, перевязанное шнуровкой. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

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На своей странице в Instagram Волочкова отключила комментарии, поэтому нет возможности узнать мнение поклонников по поводу ее нового образа. Впрочем, гости презентации были не только удивлены, но и довольны — балерина подписывала экземпляры книги всем желающим и позировала для фотографий с фанатами.

«Я написала очень откровенно и честно», — подписала публикацию в Instagram Волочкова.

Волочкова на презентации автобиографии. Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова на презентацию в другом заведении явилась в фате. «Плата за успех: откровенная автобиография» выходит вторым тиражом, балерина добавила туда еще одну главу.