«Нельзя такое выкладывать»: У Корчевникова заподозрили проблемы со здоровьем

Поклонники телеведущего Бориса Корчевникова заподозрили его в проблемах со здоровьем. Поводом стал последний снимок звезды голубого экрана в Instagram. Фанатам не понравилось, что он выложил черно-белую фотографию, на которой уходит вдаль по коридору.
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«Нельзя такое выкладывать. Черно-белая фотография, уходящий туннель», — возмутился один из пользователей.
«Грусть. Давайте, думать о хорошем», — добавил другой.
«Страшное фото со страшным смыслом… Не пугайте нас», — попросил юзер.
«Главное, что Борис улыбается, чего вы пристали», — не сдержался поклонник.
«Вот так захотелось сфоткаться в метро, а тебя уже хоронят», — посмеялся подписчик.
Между тем недавно телеведущий поделился с фанатами, что перенес трепанацию черепа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении Бориса Корчевникова по поводу женитьбы.