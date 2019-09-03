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«Нельзя такое выкладывать»: У Корчевникова заподозрили проблемы со здоровьем

, 18:34 Фото 98

Поклонников телеведущего смутил его последний снимок в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @b.korchevnikov

Поклонники телеведущего Бориса Корчевникова заподозрили его в проблемах со здоровьем. Поводом стал последний снимок звезды голубого экрана в Instagram. Фанатам не понравилось, что он выложил черно-белую фотографию, на которой уходит вдаль по коридору.

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Instagram @b.korchevnikov

«Нельзя такое выкладывать. Черно-белая фотография, уходящий туннель», — возмутился один из пользователей.

«Грусть. Давайте, думать о хорошем», — добавил другой.

«Страшное фото со страшным смыслом… Не пугайте нас», — попросил юзер.

«Главное, что Борис улыбается, чего вы пристали», — не сдержался поклонник.

«Вот так захотелось сфоткаться в метро, а тебя уже хоронят», — посмеялся подписчик.

Между тем недавно телеведущий поделился с фанатами, что перенес трепанацию черепа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении Бориса Корчевникова по поводу женитьбы.

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