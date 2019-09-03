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  4. В московском СИЗО поженились женщина и трансгендер — видео

В московском СИЗО поженились женщина и трансгендер — видео

, 19:16 Видео 191

Находящийся под стражей Назар, бывшей когда-то Анастасией, женился на давней подруге Елене.

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Фото, видео : Instagram @evamerkacheva

В московском следственном изоляторе № 6 во вторник, 3 сентября, женился содержащийся под стражей трансгендер. Находящийся в женском СИЗО Назар, когда-то бывший Анастасией вступил в законный брак с давней подругой Еленой. Об этом сообщила в своем Instagram член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«По нашим данным, это первая такая свадьба. Сотрудники ЗАГСа не понимали до конца, кто он такой, паспорт был мужской, невеста — женщина. Наверное, заподозрили что-то неладное, когда пришли в женское СИЗО, а не в мужское. Но по закону все нормально, по паспорту жених — мужчина», — цитирует Меркачеву РИА Новости.

Instagram @evamerkacheva

На опубликованном в соцсетях видео 48-летняя невеста приехала в следственный изолятор в классическом свадебном наряде — длинном белом платье до земли и с фатой на голове. При этом, как отметила Меркачева, следователи разрешили женщине пронести на церемонию небольшой букет цветов, чего, как правило, не случается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов собирается обновить коллектив группы «На-На» для нового шоу и готов рассмотреть кандидатуры трансгендерных мужчин.

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