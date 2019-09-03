Савельева не побоялась выложить в Instagram фото без макияжа

Певица Саша Савельева решилась выложить в Instagram снимок без макияжа. Артистка отметила, что до этого в ее аккаунте появлялись то фотографии с сильным мейкапом, то в определенных в образах, а вот естественных фото не было.

Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри

Instagram @sasha_savelieva

«Меня тут недавно попросили для проб обычное фото», — написала Савельева.

Поклонники певицы похвалили ее за долгожданную смелость и сделали множество комплиментов.

«Настоящая! И это прекрасно!» — прокомментировал один из подписчиков.

«Отлично выглядите!» — добавил другой.

«Всегда вами восхищался!» — признался пользователь.

«Любо посмотреть!» — похвалил еще один юзер.

«И вот зачем вам косметика?» — озадачился поклонник.

Саша Савельева, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за высказанные комплименты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистка поделилась видеороликом 20-летней давности.