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  4. Савельева не побоялась выложить в Instagram фото без макияжа

Савельева не побоялась выложить в Instagram фото без макияжа

, 21:17 Фото 127

Поклонники признались, что впечатлены природной красотой певицы.

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Фото, видео : Instagram @sasha_savelieva

Певица Саша Савельева решилась выложить в Instagram снимок без макияжа. Артистка отметила, что до этого в ее аккаунте появлялись то фотографии с сильным мейкапом, то в определенных в образах, а вот естественных фото не было.

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Instagram @sasha_savelieva

«Меня тут недавно попросили для проб обычное фото», — написала Савельева.

Поклонники певицы похвалили ее за долгожданную смелость и сделали множество комплиментов.

«Настоящая! И это прекрасно!» — прокомментировал один из подписчиков.

«Отлично выглядите!» — добавил другой.

«Всегда вами восхищался!» — признался пользователь.

«Любо посмотреть!» — похвалил еще один юзер.

«И вот зачем вам косметика?» — озадачился поклонник.

Саша Савельева, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за высказанные комплименты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистка поделилась видеороликом 20-летней давности.

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