Средства ПВО российской базы Хмеймим уничтожили беспилотники боевиков

Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотные летательные аппараты боевиков в среду, 3 сентября, сообщает ТАСС. По данным Минобороны РФ, два беспилотника были замечены на удалении от базы около 21:20 по московскому времени, они приближались к военному объекту с северо-запада.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях» , — уточнили в министерстве.

В ходе операции никто из находящихся на базе людей не пострадал, также не зафиксировано материального ущерба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские комплексы ПВО отразили атаку на Хмеймим в середине августа.