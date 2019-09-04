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  4. Средства ПВО российской базы Хмеймим уничтожили беспилотники боевиков

Средства ПВО российской базы Хмеймим уничтожили беспилотники боевиков

, 1:33 19

Материального ущерба военному объекту нанесено не было.

Фото : РИА Новости

Тема:
Война в Сирии 4311

Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотные летательные аппараты боевиков в среду, 3 сентября, сообщает ТАСС. По данным Минобороны РФ, два беспилотника были замечены на удалении от базы около 21:20 по московскому времени, они приближались к военному объекту с северо-запада.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», — уточнили в министерстве.

В ходе операции никто из находящихся на базе людей не пострадал, также не зафиксировано материального ущерба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские комплексы ПВО отразили атаку на Хмеймим в середине августа.

Тема:
Война в Сирии 4311
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