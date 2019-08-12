Российские комплексы ПВО вновь отразили атаку на Хмеймим

В Сирии российские комплексы ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим.

В Минобороны сообщают, что шесть ударных беспилотников были замечены еще при подлете к аэродрому. Все они были сразу уничтожены на безопасных дистанциях.

Никакого урона нашей авиабазе террористические дроны нанести не успели. Хмеймим продолжает работать в плановом режиме.

По данным Минобороны, боевики собирают свои аппараты в кустарных условиях. Несколько таких складов с запчастями для беспилотников ранее были ликвидированы авиацией ВКС России.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, снятые российскими военными, на которых зафиксировано уничтожение артиллерии боевиков в Сирии.