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  4. Российские комплексы ПВО вновь отразили атаку на Хмеймим

Российские комплексы ПВО вновь отразили атаку на Хмеймим

, 17:27 Эфирная новость 9

При подлете к аэродрому были замечены шесть беспилотных летательных аппаратов.

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Фото, видео : ТАСС / Марина Лысцева, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4293

В Сирии российские комплексы ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим.

В Минобороны сообщают, что шесть ударных беспилотников были замечены еще при подлете к аэродрому. Все они были сразу уничтожены на безопасных дистанциях.

Никакого урона нашей авиабазе террористические дроны нанести не успели. Хмеймим продолжает работать в плановом режиме.

По данным Минобороны, боевики собирают свои аппараты в кустарных условиях. Несколько таких складов с запчастями для беспилотников ранее были ликвидированы авиацией ВКС России.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, снятые российскими военными, на которых зафиксировано уничтожение артиллерии боевиков в Сирии.

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