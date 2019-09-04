«Черный бриллиант!» 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала точеную фигуру

Наоми Кэмпбелл удивила подписчиков в Instagram невероятно «сочным» фото. И дело не в цвете снимка (он черно-белый), а в том, насколько потрясающе звезда выглядит для своего возраста. На фото 49-летняя супермодель позирует в нижнем белье. Пользователи соцсети пришли в полнейший восторг от подтянутой фигуры «черной пантеры».

«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру

Instagram @naomi

«Великолепно! Я хочу быть такой же, как ты, когда вырасту»;

«Икона!»

«Это, правда, ее недавнее фото?!»

«Черный бриллиант!»

«Королева!» — написали фолловеры.

Наоми Кэмпбелл — первая чернокожая модель, появившаяся на обложках французского и английского журналов Vogue. Однако несмотря на мировую славу и бесконечную любовь поклонников, знаменитость до сих пор сталкивается с дискриминацией по расовому признаку. Недавно звезду не пустили на закрытую вечеринку из-за цвета кожи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии.