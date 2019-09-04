  1. Пятый канал
  4. «Черный бриллиант!» 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала точеную фигуру

«Черный бриллиант!» 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала точеную фигуру

, 8:36 Фото 869

Супермодель похвасталась идеальными формами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @naomi

Наоми Кэмпбелл удивила подписчиков в Instagram невероятно «сочным» фото. И дело не в цвете снимка (он черно-белый), а в том, насколько потрясающе звезда выглядит для своего возраста. На фото 49-летняя супермодель позирует в нижнем белье. Пользователи соцсети пришли в полнейший восторг от подтянутой фигуры «черной пантеры».

«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру

Instagram @naomi

«Великолепно! Я хочу быть такой же, как ты, когда вырасту»;

«Икона!»

«Это, правда, ее недавнее фото?!»

«Черный бриллиант!»

«Королева!» — написали фолловеры.

Наоми Кэмпбелл — первая чернокожая модель, появившаяся на обложках французского и английского журналов Vogue. Однако несмотря на мировую славу и бесконечную любовь поклонников, знаменитость до сих пор сталкивается с дискриминацией по расовому признаку. Недавно звезду не пустили на закрытую вечеринку из-за цвета кожи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +11°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

10:03
Смертельное ДТП в Череповце: водитель сбил троих
9:55
Кого признали самой красивой девушкой Дальнего Востока
9:41
Видео: врач назвала восемь бессмысленных анализов, которые нам часто назначают
9:29
Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open 2019
9:17
Звезда «Папиных дочек» Леонов стал дедушкой
9:05
Путин и Моди посетили судоверфь «Звезда» в Большом Камне

Сейчас читают

«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру
«Вечно молода»: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой
Супруга футболиста Кокорина поделилась откровенным фото в бикини

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги