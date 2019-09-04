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Кардашьян и топ-модель с необычной пигментацией предстали в экстравагантных образах

, 10:38 Фото 1 057

Звезда опубликовала откровенный снимок в компании Винни Харлоу.

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Фото, видео : Instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фото в компании Винни Харлоу — топ-модели, прославившейся своей необычной пигментацией кожи. На снимке звезды позируют в прозрачных капроновых костюмах черного цвета. У темнокожих знаменитостей похожий макияж и одинаковые прически.

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«Это та, кем я восхищаюсь и кого уважаю. Она — воплощение истинной красоты», — подписала пост телезвезда.

Instagram @kimkardashian

Поклонники Ким Кардашьян пришли в восторг от звездной коллаборации и поспешили осыпать именитых моделей кучей комплиментов в комментариях.

«Люблю тебя, Кимми, спасибо! Этот коллаб много значит для меня!»

«Супердвойняшки!»

«Королева!» — написали фолловеры.

Однако среди 147 миллионов подписчиков Ким Кардашьян нашлось много тех, кто предпочел бы, чтобы этого фото никогда не было. Оказалось, многие пользователи соцсети терпеть не могут Винни Харлоу из-за ее поведения в телевизионном шоу «Топ-модель по-американски».

«Ким, ты не могла бы сотрудничать с кем-то другим, кроме нее? Тьфу!»

«Никто не любит Винни»;

«Нет никого более недостойного, чем Винни», — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младшая сестра Ким Кардашьян накачала себе губы-вареники.

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