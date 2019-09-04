Почему Пугачева отказывается петь дуэтом с Лепсом

Певец Григорий Лепс рассказал о том, что Алла Пугачева вот уже несколько раз отказывалась петь с ним дуэтом. По словам артиста, когда он направлял Примадонне предложения о сотрудничестве, то всегда получал отказ, передает Teleprogramma.Pro.

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«Очень хочу с Аллой Борисовной что-нибудь спеть, если она, конечно, сможет, найдет время. Я предлагал ей пару песен, они ей не понравились. Но если такое произведение появится, я думаю, не откажет », — до сих пор надеется Лепс.

Также певец добавил, что Пугачева является представителем так называемой старой гвардии больших артистов. В этом же ряду, по его мнению, находится Александр Розенбаум, который недавно перенес тяжелую операцию и сейчас находится в клинике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Примадонны активно обсуждают ее новые селфи.