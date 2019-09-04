Стало известно о сразу двух операциях Григория Лепса

Певец Григорий Лепс перенес две хирургические операции на голосовых связках из-за проблем с вокалом, сообщает «Росконгресс» со ссылкой на самого артиста.

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По информации пресс-службы фонда, первая операция прошла еще в мае, последняя — в июле. При этом, как признается Лепс, он пока недоволен результатом.

«Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы», — сказал певец.

После окончательного восстановления Григорий Лепс планирует спеть дуэтом с Полиной Гагариной, а также направить очередное предложение о сотрудничестве Алле Пугачевой, от которой до этого артист несколько раз получал отказ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «жалобах» Лепса на Примадонну.