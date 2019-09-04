В Прибалтике нашли тайную базу спецназа США. Она появилась после присоединения Крыма

Тайную базу секретного американского спецподразделения США обнаружили на территории Эстонии местные тележурналисты, сообщает ERR. По их утверждениям, объект Соединенных Штатов действует на территории страны с 2014 года.

Первые догадки возникли у эстонских телевизионщиков после ознакомления с документами министерства обороны США. В них было указано, что Штаты в 2019 году выделят Эстонии транш в размере 15,7 миллиона долларов на содержание некоего специфического объекта.

Слухи о размещении американского контингента на территории Балтийских стран муссировалась в местной и иностранной прессе неоднократно, при этом они постоянно опровергались. Издание отмечает, что журналисты полгода добивались разрешения, чтобы попасть на секретный объект, расположение которого тщательно скрывают.

Известно, что спецподразделение в ближайшее время обзаведется тренировочным лагерем. Приказы для контингента отдаются в Штутгарте — европейским командованием специальных операций.

По данным ERR, основанием для заброски в Эстонию спецназа США стали присоединение Крыма к России, а также заключенный договор между балтийской страной и Штатами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США нанесли авиаудар по Идлибу без предупреждения России и Турции.