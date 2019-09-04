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  4. В Прибалтике нашли тайную базу спецназа США. Она появилась после присоединения Крыма

В Прибалтике нашли тайную базу спецназа США. Она появилась после присоединения Крыма

, 23:18 Видео 45

По утверждениям эстонских журналистов, секретное американское спецподразделение действует на территории страны с 2014 года.

Фото : www.globallookpress.com / © US Army

Тайную базу секретного американского спецподразделения США обнаружили на территории Эстонии местные тележурналисты, сообщает ERR. По их утверждениям, объект Соединенных Штатов действует на территории страны с 2014 года.

Первые догадки возникли у эстонских телевизионщиков после ознакомления с документами министерства обороны США. В них было указано, что Штаты в 2019 году выделят Эстонии транш в размере 15,7 миллиона долларов на содержание некоего специфического объекта.

Слухи о размещении американского контингента на территории Балтийских стран муссировалась в местной и иностранной прессе неоднократно, при этом они постоянно опровергались. Издание отмечает, что журналисты полгода добивались разрешения, чтобы попасть на секретный объект, расположение которого тщательно скрывают.

Известно, что спецподразделение в ближайшее время обзаведется тренировочным лагерем. Приказы для контингента отдаются в Штутгарте — европейским командованием специальных операций.

По данным ERR, основанием для заброски в Эстонию спецназа США стали присоединение Крыма к России, а также заключенный договор между балтийской страной и Штатами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США нанесли авиаудар по Идлибу без предупреждения России и Турции.

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