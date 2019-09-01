США нанесли авиаудар по Идлибу без предупреждения России и Турции

Американская сторона нанесла авиаудар по сирийской провинции Идлиб. США нарушили договор о прекращении огня на данной территории и сделали это без предупреждения России и Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 31 августа, сирийская армия прекратила огонь по Идлибу, о чем уведомила всех участников военного конфликта. Это было сделано для того, чтобы мирные жители покинули провинцию по гуманитарному коридору. Однако в субботу, 31 августа, в 15:00 по московскому времени американская авиация нанесла удар между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая.

«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его. Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий », — заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что действия американских военных вызывают недоумение, так как до этого США обвиняли российскую и сирийскую армии в «неизбирательном применении авиации».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беженцы из сирийского Идлиба получили гумпомощь от российских военных.