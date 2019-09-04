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  4. Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни

Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни

, 15:40 122

В последнее время в сети ходят настойчивые слухи, что актриса смертельно больна.

Фото : Instagram @a_zavorotnyuk

Журналистам удалось связаться с Анастасией Заворотнюк, о здоровье которой в последнее время ходят самые мрачные слухи. Говорят, что актриса больна раком. Одни утверждают, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии развилась опухоль мозга, другие находят признаки онкологического заболевания крови. Ситуация усугубляется тем, что сама Заворотнюк на публике давно не появляется и слухи о болезни никак не комментирует. Молчат и ее родные. Лишь в конце августа концертный директор артистки Станислав Христов в интервью 5-tv.ru заявил, что она с ней все нормально и она здорова.

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Дозвониться до Анастасии Заворотнюк удалось журналистам KP.RU. В среду, 4 сентября, издание написало, что голос у актрисы по телефону был хриплый, «как у очень больного человека». На вопрос о своем здоровье она промолчала. А когда ее спросили, не сможет ли она принять участие в мероприятии, ответила:

— Нет, пока нет.

И положила трубку.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, скандальный блогер Лена Миро связала предполагаемую болезнь Анастасии Заворотнюк с недавним рождением дочки. Она напомнила, что очень похожим образом развивалась ситуация с Жанной Фриске. По ее мнению, виноваты «убойные дозы гормонов», которые принимают женщины после 40, чтобы забеременеть.

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