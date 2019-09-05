Популярная модель Анастасия Квитко, также известная как русская Кардашьян, продолжает будоражить фантазии поклонников. Обладательница пышных форм и осиной талии на радость подписчикам вновь показала себя практически обнаженной — в одном лишь бикини, которое едва прикрывает сокровенные места.

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Снимок сделан на пляже возле одного из роскошных отелей. При этом где именно находится Анастасия, она не указала.

« Скучали ли вы по мне? » — игриво поинитересовалась она у подписчиков на английском языке.

Instagram @anastasiya_kvitko

Те в ответ единодушно ответили: «Да!», назвав ее «потрясной красоткой».

« Какая ты гладенькая, Настенька! » — написал один из воздыхателей.

« Конечно скучал! Какой у тебя цвет глаз? » — спросил другой.

« Я тебя обожаю, у тебя осиная талия », — признался третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пышногрудая «русская Кардашьян» в крошечном боди восхитила подписчиков.