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  4. Осиная талия «русской Кардашьян» потрясла поклонников — горячее фото

Осиная талия «русской Кардашьян» потрясла поклонников — горячее фото

, 8:16 Фото 178

Анастасия Квитко изогнулась в бикини на пляже.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Популярная модель Анастасия Квитко, также известная как русская Кардашьян, продолжает будоражить фантазии поклонников. Обладательница пышных форм и осиной талии на радость подписчикам вновь показала себя практически обнаженной — в одном лишь бикини, которое едва прикрывает сокровенные места.

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Снимок сделан на пляже возле одного из роскошных отелей. При этом где именно находится Анастасия, она не указала.

«Скучали ли вы по мне?» — игриво поинитересовалась она у подписчиков на английском языке.

Instagram @anastasiya_kvitko

Те в ответ единодушно ответили: «Да!», назвав ее «потрясной красоткой».

«Какая ты гладенькая, Настенька!» — написал один из воздыхателей.

«Конечно скучал! Какой у тебя цвет глаз?» — спросил другой.

«Я тебя обожаю, у тебя осиная талия», — признался третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пышногрудая «русская Кардашьян» в крошечном боди восхитила подписчиков.

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