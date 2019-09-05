Больше не блондинка: Бритни Спирс перекрасила волосы

Американская поп-певица 37-летняя Бритни Спирс поделилась с поклонниками новым видео в Instagram. На этот раз знаменитость предстала в другом имидже. Бритни сменила цвет волос и перекрасилась в шатенку.

В кадре артистка в зеленом платье с открытыми плечами и растрепанными темными волосами дурачится на камеру, показывая язык.

«Те же лицо, то же платье, новые волосы! Да, моя сестра вдохновила меня на темный цвет!» — написала певица

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Подписчики поделились своими впечатлениями в комментариях.

«Цвет понравился, но нужно причесать»;

«Люблю цвет брауни!»

«Красивая и блондинка, и шатенка», — написали фолловеры.

Многим пользователям не понравился макияж знаменитости, о чем они поспешили сообщить Бритни.

«Ты идеальна, но что с твоей подводкой?»

«Теперь нужно поработать над макияжем глаз», - высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс похвасталась туфлями из питона за шесть тысяч долларов.