Станислав Бондаренко прославился благодаря ролью в сериале «Дикий», сейчас он играет в театре имени Моссовета и является многодетным отцом. С женой Аурикой Бондаренко воспитывает двух дочек — Алексу и Микаэлу. Также у него есть старший сын Марк от предыдущего брака с актрисой Юлией Чиплиевой.

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Но в этот раз актер поразил поклонников, выложив в Instagram несколько видео, где он играет с девочками на диване. Станислав не только веселится от души, но и проявляет свой актерский талант, чтобы их развлечь. Дети в восторге!

«Вечерняя терапия смеха!» — сказал Бондаренко в видео.

Вскоре Станислав понял, что слишком «разбесил» девочек и успокоить их будет сложно. Кроме того, жена может быть не совсем довольна разгоряченными детьми.

«Мама нас, конечно, прибьет за эту активность» — заметил он.

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