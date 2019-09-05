Джон Уоррен рассказал, как начался и закончился его бурный роман с Толкалиной

Известный в России по программе «Поедем поедим» телеведущий Джон Уоррен рассказал о своем бурном романе с Любовью Толкалиной, который, к слову, сама актриса всячески отрицала. Однако британец откровенно поведал, как они познакомились и почему расстались в интервью журналу «Атмосфера», которое публикует интернет-портал WomanHit.

Пара познакомилась в декабре прошлого года в театре, где играла Толкалина. Отношения развивались стремительно.

«Мы с ней слишком похожи, у нас словно одно дыхание, и внутренний мир совпадает. Правда, она не умеет наслаждаться жизнью здесь и сейчас — вечно стремится решать какие-­то задачи», — объяснил Уоррен.

Джон и Любовь вместе встретили Новый год, отпраздновали день рождения актрисы в феврале, ей исполнился 41 год, но полностью завладеть сердцем россиянки 50-летнему выходцу из Туманного Альбиона так и не удалось.

«У нас у обоих были на тот момент какие-­то личные истории. Она была крепко привязана к другому человеку, и не скрывала этого изначально. У нас был очень бурный роман <…>, но нормальные отношения, на мой взгляд, предполагают все-таки двоих, без наличия третьего персонажа. Поэтому мы остались друзьями», — объяснил Джон.

И тем не менее, телезвезда все еще не потерял надежду и готов даже жениться.

«Отдаю себе отчет, что Люба — это пик моих отношений с женщинами. Уверен, что уже никогда не встречу ничего похожего по накалу чувств. Для нее не секрет, что стоит ей только сказать, я сразу к ней примчусь», — признается Уоррен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на День всех влюбленных Толкалину и Уоррена видели вместе на горнолыжном курорте в Сочи. Однако актриса с возмущением опровергла информацию о романе с известным телеведущим.