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  4. «Бывший» Анастасии Ивлеевой хотел бы спеть на ее свадьбе

«Бывший» Анастасии Ивлеевой хотел бы спеть на ее свадьбе

, 22:31 52

Солист группы «Челси» рад, что телеведущая повзрослела и вышла замуж за рэпера Элджея.

Фото : Instagram @arsenyborodin, @_agentgirl_

Солиста группы «Челси» Арсения Бородина обрадовала новость о том, что его бывшая возлюбленная Анастасия Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея.

«Как можно не радоваться? Она взрослеет, наверное. Это здорово!» — сказал музыкант в интервью 78.ru.

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По словам Арсения, их с Анастасией отношения в свое время не закончились браком потому, что тогда девушка не была не готова к замужеству.

«У нас был диалог, в котором мы оба поняли, что все время тратится только на карьеру, и правильнее будет на 100% отдаться карьере. Поэтому мы с ней и расстались», — признался музыкант.

Теперь, когда страсти улеглись, Бородин говорит, что хотел бы спеть на свадьбе Ивлеевой и Элджея.

«Если она решит, что я должен спеть у нее на свадьбе легендарную нетленку „Чужая невеста“, то в принципе народ доложен оценить уровень юмора. Я бы спел у нее на свадьбе», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в четверг, 5 сентября, в интернете появились снимки, из которых следует, что Анастасия Ивлеева вышла замуж и сменила фамилию на Узенюк.

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