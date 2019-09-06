В близком окружении Ксении Собчак и Константина Богомолова утверждают: свадьба будет. По предварительной информации, торжество пройдет 13 сентября в самом центре Москвы. Влюбленные подошли к делу с фантазией: будущие муж и жена якобы скрывают точное время и место регистрации. Все станет известно только в день свадьбы, гости получат информацию в смс.

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Евгений Морозов, друг молодоженов, в комментарии сайту KP.RU отметил особую дороговизну заведения, где возможно пройдет банкет. Меню на одного человека будет стоить 40 тысяч рублей. С учетом того, что в общей сложности пара планирует собрать около 300 гостей, одно только застолье обойдется в 12 миллионов. В общую смету необходимо добавить аренду, украшение зала и услуги флориста.

Ксения Собчак рекламирует цветочный салон. Instagram @xenia_sobchak

Впрочем, нельзя исключать бартер. В последнее время на своей странице в Instagram Собчак активно рекламирует потенциальных спонсоров торжества. Вдобавок, пара окружена богатыми и влиятельными друзьями, которые могут помочь с организацией и вручить неплохие подарки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый фильм Ксении Собчак вызвал очередную порцию слухов о беременности от Богомолова.