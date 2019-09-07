«Морщинки…» Новое фото Васнецовой из «Папиных дочек» озадачило юзеров

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, исполнившая в сериале роль Маши Васнецовой, удивила поклонников новым снимком без макияжа. У подписчиков 33-летней актрисы в Instagram сразу же возникли вопросы по поводу ее внешности.

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Instagram @m1r0slava_karpovich

«Морщинки… Пигментные пятна… Сколько вам лет?» — озадачился один из пользователей.

«Мда, все папины дочки остались в „Папиных дочках“», — съязвил юзер.

«Вы раньше брекеты носили, что ли?» — поинтересовался поклонник.

Однако некоторые поклонники Карпович, наоборот, поблагодарили ее за естественную фотографию, что, по их мнению, редкость среди звезд кино. Сама артистка данный спор по поводу своего снимка оставила без комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о высказанной критике в адрес другой звезды «Папиных дочек» — Дарьи Мельниковой.