«Джокер» с Хоакином Фениксом получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля «Золотого льва Святого Марка» получил фильм американского режиссера Тодда Филлипса. Международное жюри объявило об этом в субботу, 7 сентября, в ходе церемонии во Дворце кино на острове Лидо.

Историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, в картине воплотил актер Хоакин Феникс.

«Все знают, что кино — это продукт совместный, и я хочу поблагодарить всю съемочную группу и актеров. Но этого фильма не было бы без Хоакина Феникса», — заявил во время вручения награды со сцены режиссер картины.

Популярность «Джокер» получил сразу же и вышел в фавориты конкурсной программы, в которой участвовал 21 фильм. Критики полагают, что картина Филлипса может смело претендовать на «Оскар».

Российский зритель сможет ее оценить в начале октября этого года, когда картина выйдет в широкий прокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом.