  1. Пятый канал
  4. «Джокер» с Хоакином Фениксом получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

«Джокер» с Хоакином Фениксом получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

, 23:01 36

Картина посвящена истории главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics.

Фото : Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress / www.globallookpress.com

Главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля «Золотого льва Святого Марка» получил фильм американского режиссера Тодда Филлипса. Международное жюри объявило об этом в субботу, 7 сентября, в ходе церемонии во Дворце кино на острове Лидо.

Историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, в картине воплотил актер Хоакин Феникс.

«Все знают, что кино — это продукт совместный, и я хочу поблагодарить всю съемочную группу и актеров. Но этого фильма не было бы без Хоакина Феникса», — заявил во время вручения награды со сцены режиссер картины.

Популярность «Джокер» получил сразу же и вышел в фавориты конкурсной программы, в которой участвовал 21 фильм. Критики полагают, что картина Филлипса может смело претендовать на «Оскар».

Российский зритель сможет ее оценить в начале октября этого года, когда картина выйдет в широкий прокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом.

Читайте также

+11° Днём +18°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября

Последние новости

23:28
Бой между Нурмагомедовым и Порье начался в Абу-Даби
23:17
Борис Корчевников стремительно похудел
23:01
«Джокер» с Хоакином Фениксом получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля
22:46
«Красотулька»: Появилось фото Лизы Галкиной за дошкольными занятиями
22:29
Глава Пентагона посоветовал России «изменить свое поведение»
22:15
Жена Влада Топалова призналась в любви другому мужчине

Сейчас читают

Молодая любовница Петросяна оказалась копией своей мамы — фото
«Русская Кардашьян» опубликовала жаркое фото в микро-купальнике
«Валить и бить»: Нурмагомедов рассказал о планах на вечер — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев