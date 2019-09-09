Видео: Как в Дагестане отмечали победу Хабиба Нурмагомедова в главном бою года

12 сентября в Россию должен вернуться Хабиб Нурмагомедов. Он прилетит с чемпионским поясом, который он защитил в бою с американцем Дастином Порье. Это уже 28 по счету победа Хабиба в 28 боях. Она принесла спортсмену неплохой гонорар, более шести миллионов долларов, и тысячи новых поклонников, Хабиб стал самым популярным россиянином в Instagram — у него уже более 16 миллионов 300 тысяч подписчиков. Как далась эта победа, как болели за чемпиона на родине, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как титулованный боец ММА оценил бой Хабиба и Порье.