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  4. Видео: Как в Дагестане отмечали победу Хабиба Нурмагомедова в главном бою года

Видео: Как в Дагестане отмечали победу Хабиба Нурмагомедова в главном бою года

, 7:36 Эфирная новость 76

Российский спортсмен доказал всему миру, что он сильнейший боец планеты.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

12 сентября в Россию должен вернуться Хабиб Нурмагомедов. Он прилетит с чемпионским поясом, который он защитил в бою с американцем Дастином Порье. Это уже 28 по счету победа Хабиба в 28 боях. Она принесла спортсмену неплохой гонорар, более шести миллионов долларов, и тысячи новых поклонников, Хабиб стал самым популярным россиянином в Instagram — у него уже более 16 миллионов 300 тысяч подписчиков. Как далась эта победа, как болели за чемпиона на родине, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как титулованный боец ММА оценил бой Хабиба и Порье.

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