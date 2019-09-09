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  4. Арменка из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы Перми

Арменка из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы Перми

, 16:48 51

Армен Бежанян прошел в парламент Осы.

Фото: perm.bezformata.com

Арменка из сериала «Реальные пацаны», а в миру Армен Бежанян, по итогам выборов 8 сентября избран депутатом Осинской городской думы, передает РИА Новости.

Как уточнили в избиркоме по Пермскому краю, актер баллотировался от «Единой России». Лишь третья по счету попытка артиста получить депутатский мандат увенчалась успехом. В 2013 году он выдвигал свою кандидатуру в гордуму Осы, а в 2016-м — в Земское собрание Осинского района.

Нынешняя гордума сформировалась после объединения в один Осинский городской округ двух муниципальных образований — города Осы и Осинского района. Бежанян вошел в первый состав представительного органа, набрав 197 голосов избирателей или 47,58%. Помимо участия в съемках на ТВ, он занимает должность директора ООО «Главное осинское лесное хозяйство».

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Беглов набрал более 64% голосов на выборах губернатора Петербурга.

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