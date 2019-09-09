Песков объяснил, почему Путин не приехал встречать освобожденных Киевом россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 9 сентября, в ходе общения с журналистами объяснил отсутствие Владимира Путина при встрече участников обмена между РФ и Украиной в аэропорту. По словам представителя Кремля, это не является прерогативой для главы российского государства, сообщает RT.

«Это удерживаемые лица, и в целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах масштабного обмена между Россией и Украиной. Долгожданный процесс обмена завершен. Что стоит ожидать после него? Как отреагировало мировое сообщество? И кто решил нагло присоседиться к важной акции двух стран.