После отказа провести выборы Джонсон отправил Палату общин в «вынужденный отпуск»

Парламент Великобритании ушел в «вынужденный отпуск». На целых пять недель. Решение озвучил премьер-министр Борис Джонсон на заседании Палаты общин. Ранее он получил одобрение от королевы. И теперь у Кабинета министров не осталось препятствий для выхода Туманного Альбиона из Евросоюза без сделки — так называемого «жесткого Brexit».

«С этого момента Палата представителей отправляется в отпуск и возобновит работу только после речи Королевы 14 октября. И я надеюсь, оппозиция использует это время для размышлений. Это правительство больше не будет задерживать Brexit. Мы не допустим, чтобы результаты народного референдума удушались сплошными переносами и дальнейшим параличом», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее Борис Джонсон подтвердил свое намерение — во что бы то ни стало развести Британию с ЕС до конца октября этого года. Для премьера успех дела крайне важен, полагают эксперты. Ведь в случае неудачи переговоров с Брюсселем Джонсон может повторить судьбу своей предшественницы Терезы Мэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Борис Джонсон пригрозил парламенту Британии перевыборами за попытку срыва Brexit.