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  4. «Не верю!»: Михалков считает, что премия «Оскар» не имеет отношения к искусству

«Не верю!»: Михалков считает, что премия «Оскар» не имеет отношения к искусству

, 9:19 30

По мнению режиссера, американская награда стала чересчур политизированной.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Известный российский режиссер Никита Михалков считает, что кинопремия «Оскар» уже не имеет никакого отношения к искусству. По мнению режиссера, американская награда стала чересчур политизированной. Также именитый кинодеятель уверен — российский оскаровский комитет не нуждается в преобразованиях. Об этом сообщает ТАСС.

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«Я настолько не верю в оскаровский комитет, что даже не думаю о его реформировании, это из серии — «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — утверждает знаменитость.

По словам Никиты Михалкова, теперь на «Оскаре» внимание обращают отнюдь не на художественную составляющую фильма. Чтобы получить награду, режиссерам нужно озаботиться наличием в кинокартине: афроамериканских героев, представителей ЛГБТ-сообщества, «примитивной толерантности» и прочих факторов, не имеющих отношения к искусству.

«К сожалению, решение о выдвижении на „Оскар“ принимается не по художественному качеству картины, а в соответствии с текущей политической ситуацией, по очень зыбким надеждам, что именно эта картина может иметь шанс получить „Оскар“ в этом году», — уверен режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу.

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