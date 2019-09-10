«Не верю!»: Михалков считает, что премия «Оскар» не имеет отношения к искусству

Известный российский режиссер Никита Михалков считает, что кинопремия «Оскар» уже не имеет никакого отношения к искусству. По мнению режиссера, американская награда стала чересчур политизированной. Также именитый кинодеятель уверен — российский оскаровский комитет не нуждается в преобразованиях. Об этом сообщает ТАСС.
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По словам Никиты Михалкова, теперь на «Оскаре» внимание обращают отнюдь не на художественную составляющую фильма. Чтобы получить награду, режиссерам нужно озаботиться наличием в кинокартине: афроамериканских героев, представителей ЛГБТ-сообщества, «примитивной толерантности» и прочих факторов, не имеющих отношения к искусству.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу.