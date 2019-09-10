«Я знаю, что такое жить в бедности!»: Волочкова о заслуженной жизни в роскоши

Анастасия Волочкова на презентации своей новой книги «Плата за успех» разоткровенничалась перед зрителями о своем богатстве и мужчинах. По словам балерины, она не собирается скрывать уровень дохода только для того, чтобы нравиться людям.
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Анастасия Волочкова утверждает, что она заслуживает жизни в богатстве и роскоши, потому что у нее было тяжелое детство.
Балерина считает — она достойна всех благ, которыми обладает, ведь в ее жизни было множество трудностей и неудач. Об этом сообщает КР.RU.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Анастасия Волочкова попозировала в парилке.