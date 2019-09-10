Сын Плющенко сравнил себя с Вовкой из Тридевятого царства

Шестилетний наследник музыкального продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко порадовал поклонников своей странички в Instagram. 8 сентября Саша Плющенко, известный как Гном Гномыч, сравнил себя с героем советского мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве».

« Мне часто пишут, что я похож на разных сказочных героев! Кстати, я очень люблю этот мультик и даже иногда цитирую оттуда любимые фразы », — написал юный фигурист.

Гном Гномыч. Instagram @gnomgnomych

YouTube / Мультики студии Союзмультфильм

Реакция подписчиков последовала незамедлительно. Ценители начинающего спортсмена рассыпались в комплиментах, стали поочередно желать ему всех благ и признаваться в любви. А кто-то воспользовался случаем, чтоб подружиться с Сашей вживую.

«Александр, ты похож на самого себя! Ты интересный! Талантливый! Любознательный! Все, что, ты делаешь, малыш, все прекрасно! Молодец!»

«Очень хороший, добрый, умный, самый спортивный мальчик страны! Любим тебя очень!»

«Ты очень красивый, прямо как твои родители. И я очень хочу с тобой дружить. Это можно как-то воплотить?» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сашу Плющенко упомянул в очередном стихотворении Сергей Шнуров. «За тебя Гном Гномыч топит, не последний парень в шоу!» — с издевкой написал лидер группировки «Ленинград» в ответ на скандальное выступление Димы Билана в Самаре.