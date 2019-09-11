Кто стал «Человеком года» 2019 по версии журнала GQ?

Церемония награждения премии «Человек года» 2019 по версии журнала GQ прошла вечером во вторник, 10 сентября, на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Главной награды удостоился режиссер Кирилл Серебренников. «Музыкантом года» был объявлен рэпер Face. Лучшим актером был признан Павел Деревянко, а продюсером года стал Александр Роднянский. Специальную премию «Вечная ценность» вручили Филиппу Киркорову.

В номинации «Лицо с экрана» победителем стал журналист Юрий Дудь, причем эта награда стала третьей в его активе. Автором года стал кинокритик Антон Долин. «Открытием года» назван уличный художник под псевдонимом Покрас Лампас. Победу в номинации «Спортсмен года» вырвал звездный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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