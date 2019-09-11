  1. Пятый канал
  4. «Внутреннее дело американцев»: В Кремле оценили отставку Джона Болтона

«Внутреннее дело американцев»: В Кремле оценили отставку Джона Болтона

, 6:11 Эфирная новость 51

Президент США Дональд Трамп ранее попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона покинуть пост из-за имеющихся разногласий.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Юрий Орешкин/БелТА

Молниеносная отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона застала врасплох многих политиков. Ведь он только что совершил грандиозное турне по Восточной Европе, побывал в Польше, Молдавии, Белоруссии, естественно, заглянул на Украину. Эксперты предполагают: президент США Дональд Трамп этим вояжем остался недоволен, вот и решился на смену. Место Болтона займет его теперь уже бывший заместитель Чарльз Куперман.

Тем временем в Кремле уже прокомментировал кадровые перестановки. По информации РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что происходящее — это внутреннее дело американцев. Корреспондент МИЦ «Известия» Вадим Хуланхов разбирался в закулисных интригах Пентагона. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Болтон оценил важность обмена заключенными между РФ и Украиной.

Читайте также

+15° Днём +22°
Ночью +15°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

7:01
Лайфхак: Как добыть огонь с помощью батарейки и фольги — видео
6:47
«Я этим горжусь!»: Десятилетнюю дочь Витаса пригласили сняться в кино в Китае
6:29
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
6:11
«Внутреннее дело американцев»: В Кремле оценили отставку Джона Болтона
5:54
«Подлая, но глупая манипуляция»: Лена Миро о публичном покаянии Билана
5:36
Счетная палата обнаружила нарушения на 426 миллиардов рублей за 2018 год

Сейчас читают

Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!
«Продали меня»: Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Ходченкова и Слепаков появились вместе на премии GQ на фоне слухов о романе

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев