«Внутреннее дело американцев»: В Кремле оценили отставку Джона Болтона

Молниеносная отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона застала врасплох многих политиков. Ведь он только что совершил грандиозное турне по Восточной Европе, побывал в Польше, Молдавии, Белоруссии, естественно, заглянул на Украину. Эксперты предполагают: президент США Дональд Трамп этим вояжем остался недоволен, вот и решился на смену. Место Болтона займет его теперь уже бывший заместитель Чарльз Куперман.

Тем временем в Кремле уже прокомментировал кадровые перестановки. По информации РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что происходящее — это внутреннее дело американцев. Корреспондент МИЦ «Известия» Вадим Хуланхов разбирался в закулисных интригах Пентагона. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Болтон оценил важность обмена заключенными между РФ и Украиной.