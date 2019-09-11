Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

В Японии произошли самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве. Утром в среду, 11 сентября, было объявлено об уходе в отставку всего кабинета министров в полном составе. Это связано с прошедшими в стране парламентскими выборами и победой на них либерально-демократической партии, возглавляемой премьер-министром Синдзо Абэ. Кроме того, на октябрь в Японии запланировано повышение потребительского налога на 10%. Перед этим Абэ провел перестановки в руководстве своей партии.

Как сообщает ТАСС, уже известно, что в новом правительстве сменились главы 13 ведомств, в том числе министр иностранных дел, министр обороны, а также министр экономики, торговли и промышленности.

Интересно, что в состав кабмина вошел 38-летний сын бывшего премьер-министра Японии Коидзуми. Он возглавит министерство окружающей среды и станет одним из самых молодых министров за последние 70 лет.

Новый состав правительства еще должен утвердить император Японии. Ожидается, что это произойдет вечером в среду. Только после этого кабинет министров будет официально считаться сформированным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке 5 сентября, которое он начал со стихов Тютчева.